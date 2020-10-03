Muğla'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi yakalandı
03.10.2020 15:07 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:10
Muğla'nın Datça ilçesinde, araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Polis ekipleri, İskele Mahallesi'nde park halindeki otomobilin önünde bekleyen 3 kişinin durumundan şüphelendi.
Ekipler, şüphelilerin yola attığı kağıdın içinde bir miktar bonzai ele geçirdi.
Aracın vites topuzu altında bir miktar uyuşturucu bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan