Aydın'da araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Aydın'da 2021 yılında araç sayısı artarak 498 bin 255 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da 2020 yılı Aralık ayında toplam araç sayısı 475 bin 929 iken, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 oranında bir artış göstererek 498 bin 255'e ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4 arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 196 bin 909'a ulaştı. Aydın'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 196 bin 909 adet otomobil, 10 bin 447 adet minibüs, 2 bin 795 adet otobüs, 76 bin 74 adet kamyonet, 9 bin 517 adet kamyon, 149 bin 51 adet motosiklet, 52 bin 507 adet traktör ve 955 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzde 17,3 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 8 bin 598 adet ile motosiklette gerçekleşti.

13 bin taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Aralık ayında Aydın'da toplam 13 bin 826 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada, 8 bin 73 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 597 adet ile kamyonet, bin 557 adet ile motosiklet, bin 66 adet ile traktör, 276 adet ile minibüs, 177 adet ile kamyon, 53 adet ile otobüs ve 27 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

976 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Aralık ayında toplam 976 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 412 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 232 adet ile otomobil, 205 adet ile traktör, 102 adet ile kamyonet, 23 adet ile kamyon ve 1'er adet ile minibüs ve otobüs geldi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel