Muğla'da apartmanın merdiven boşluğunda yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apartmanın merdiven boşluğuna giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
23.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:07
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apartmanın merdiven boşluğuna giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Çamköy Mahallesi Yungucular Cadddesi'ndeki bir apartmanın merdiven boşluğunda yılan görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekiplerce zarar verilmeden yakalanan yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA