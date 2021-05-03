Muğla'da apartmanın bacasında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir apartmanın bacasında mahsur kalan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir apartmanın bacasında mahsur kalan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hacıapti Mahallesi'nde bir sitenin çatısında kedi sesi duyan apartman sakinleri, bacada bir kedinin beklediğini ve iki yavrunun ise baca deliğine düştüğünü fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 9 metre aşağıya düşen yavru kedileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Yavru kediler, aparmanın giriş katındaki dairenin baca eklentisi delinerek kurtarıldı. Düştükleri yerde saatlerce mahsur kalan yavruların anneleriyle buluşması sırasında vatandaşlar arasında duygu dolu anlar yaşandı.

Apartman sakinlerinden Hacer Malat, yavru kedilerin genel durumlarının iyi olduğunu ancak veteriner kontrolünden geçirileceğini söyledi.

Kedileri kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür eden Malat, anne kedinin saatlerce bacada bekleyerek adeta annelik dersi verdiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız