Muğla'da apartmanın bacasında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Muğla'da apartmanın bacasında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

Muğla'da apartmanın bacasında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir apartmanın bacasında mahsur kalan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir apartmanın bacasında mahsur kalan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hacıapti Mahallesi'nde bir sitenin çatısında kedi sesi duyan apartman sakinleri, bacada bir kedinin beklediğini ve iki yavrunun ise baca deliğine düştüğünü fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 9 metre aşağıya düşen yavru kedileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Yavru kediler, aparmanın giriş katındaki dairenin baca eklentisi delinerek kurtarıldı. Düştükleri yerde saatlerce mahsur kalan yavruların anneleriyle buluşması sırasında vatandaşlar arasında duygu dolu anlar yaşandı.

Apartman sakinlerinden Hacer Malat, yavru kedilerin genel durumlarının iyi olduğunu ancak veteriner kontrolünden geçirileceğini söyledi.

Kedileri kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür eden Malat, anne kedinin saatlerce bacada bekleyerek adeta annelik dersi verdiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu
Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Diego Cyle Larin Mesut Özil Gökhan Gönül Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muğla'da apartmanın bacasında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 23:23:05. #1.16#

title