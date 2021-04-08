Muğla'da apartman dairesinde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan kişi kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı.

Seki Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan Hakan Çetinkaya, itfaiye ekibince kurtarıldı. Hafif yaralanan Çetinkaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır