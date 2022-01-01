Muğla'da antik kentteki boş kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı

YATAĞAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti'nde boş su kuyusuna düşen çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

"Gladyatörler Kenti" olarak bilinen dünyaca ünlü 3 bin 500 yıllık Stratonikeia'yı ailesiyle gezen 7 yaşındaki İ.M.Ö, 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merdivenle kuyuya inen itfaiye görevlileri, halat yardımıyla çocuğu çıkardı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İ.M.Ö, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.