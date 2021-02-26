Son dakika haberleri! Anne ve oğlunun kazada yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haberleri! Anne ve oğlunun kazada yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

26.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:42

Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, anne ile oğlunun otomobilin çarpması sonucu yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, anne ile oğlunun otomobilin çarpması sonucu yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Burcu (32) ile oğlu Talha Turnuklu'ya (3) Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada karşı yönden gelen sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 YU 010 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan anne ve oğluna ilk müdahaleyi yoldan geçen 112 Acil Servis ekibi yaptı.

Yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin çarpması sonucu anne ve oğlunun yolda sürüklenmesi yer alıyor.

Son dakika haberleri! Anne ve oğlunun kazada yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri! Anne ve oğlunun kazada yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri! Anne ve oğlunun kazada yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri! Anne ve oğlunun kazada yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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