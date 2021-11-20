Muğla'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır Denizli'ye sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır Denizli'ye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Güncel

Muğla'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır Denizli'ye sevk edildi Muğla'da yürüyüş yaparken aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, sevk edildiği Denizli'de tedavi altına alındı.

DENİZLİ (İHA) - Muğla'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır Denizli'ye sevk edildi

DENİZLİ - Muğla'da yürüyüş yaparken aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, sevk edildiği Denizli'de tedavi altına alındı. Ünlü aktörün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Kadir İnanır, Ortaca ilçesine gezmeye gitti. Burada yürüyüşe çıkan İnanır, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan İnanır'ın, beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı ortaya çıktı. Kontrolleri yapılan İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Denizli'de nöroloji servisinde tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(EEP-MB-ÖZ-Y)

Muğla'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır Denizli'ye sevk edildi

Muğla'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır Denizli'ye sevk edildi

Muğla'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır Denizli'ye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title