Muğla'da anaokulu öğrencileri taşıdıkları dövizlerle Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti
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Muğla'da anaokulu öğrencileri taşıdıkları dövizlerle Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti

19.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:31
Muğla'da anaokulu öğrencileri taşıdıkları dövizlerle Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde anaokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek için maske taktıkları mavi balonlarla şehri turladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde anaokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek için maske taktıkları mavi balonlarla şehri turladı.

"Turuncudan Maviye Muğla" kampanyası kapsamında Gazi Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, ellerinde taşıdıkları "Sosyal mesafeni koru", "temizlik", "maske" yazılı dövizlerle şehrin işlek caddelerinde yürüdü.

Yürüyüşlerini Beşkaza Meydanı'nda noktalayan öğrencileri, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ile protokol üyeleri karşıladı. Meydanda, "Bu güzel Muğla'ya mavi yakışır" sloganı atan öğrenciler ve protokol üyeleri gökyüzüne maske taktıkları mavi balonları bıraktı.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere, ilçede kolluk kuvvetleriyle sürekli denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sahada çocukların yer aldığını aktaran Fırat, "Müthiş bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Çocuklar esnafı gezdi. Bizim uyarılarımızdan ziyade çocukların uyarıları çok daha etkili oldu. Çok güzel bir proje." dedi.

Fırat, etkinliğin ardından öğrencilere hediye verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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