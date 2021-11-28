Son dakika: Amcası ve iki kuzenini öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika: Amcası ve iki kuzenini öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde amcası ile iki kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde amcası ile iki kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Çatak Mahallesi'nde yaşayan Adnan B. (55) ile oğulları Yasin ve Tahsin B'yi evde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi üç kişinin olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayeti, iki gün önce amcasıyla arazi meselesi nedeniyle tartışma yaşayan R.B'nin işlediği belirlendi.

Olayın ardından kaçan R.B. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, ölen baba ve oğullarının akrabaları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı.

Son dakika: Amcası ve iki kuzenini öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Son dakika: Amcası ve iki kuzenini öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Son dakika: Amcası ve iki kuzenini öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Son dakika: Amcası ve iki kuzenini öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Son dakika: Amcası ve iki kuzenini öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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