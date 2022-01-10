Muğla'da altyapı çalışmasında toprak altında kalan işçi yaralandı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'nın Marmaris ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.
MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak yaralanan İşçi, hastaneye kaldırıldı.
Turunç Mahallesi'nde Türk Telekom'un altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Alanda çalışan işçi Kahraman Özkan toprak altında kaldı.
Diğer çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce toprağın altından çıkarılan yaralı işçi, Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.