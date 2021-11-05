Muğla'da alternatif turizm için tanıtım atağı

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ilçelerinde, eko turizm odaklı uzun mesafe işaretli yürüyüş ve bisiklet rotalarının seyahat acentelerine tanıtımı yapıldı.

Eko turizm potansiyelinin artırılması amacıyla seyahat acentelerine yönelik düzenlenen "Eco Trails Seyahat Acenteleri Tanıtım Etkinliği" kapsamında bölgeye gelen 40 kişilik grup yürüyüş ve bisiklet rotalarını tanıma fırsatı buldu. Yürüyüş, bisiklet, kano aktivitelerinin yanı sıra tekne ve gulet turu ile bölge değerlerinin tanıtımı yapıldı.

Proje yürütücüsü Murat Demirci, bölgedeki bisiklet ve yürüyüş rotalarının tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Yürüyüş ve bisiklet rotaları projesini hazırlarken bölge değerlerini ön plana çıkardıklarını anlatan Demirci, "Rotaları eko turizm konusunda faaliyette bulunan seyahat acentelerine tanıtıyoruz. Onlardan beklentimiz bu bölgedeki rotaları kullanarak paket turlar düzenlemeleri, bölge değerlerine öncelik vermeleri ve bu bölgeye katkıda bulunmaları" diye konuştu.

Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (TUSEV) Başkanı Başar Koşargelir, bölgedeki bisiklet ve yürüyüş rotalarını acentelere tanıtmayı amaçladıklarını aktardı.

2022 Nisan'da ise uluslararası çapta bir tanıtım planladıkları bilgisini veren Koşargelir; "Dalaman, Ortaca, Köyceğiz bölgesinin turizm anlamında güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları belirlememiz gerekiyor. Bunları belirledikten sonra ise attığımız her adımı bunun üzerine atmamız lazım. Çok güzel bir bölgede yaşamamıza rağmen ne yazık ki güçlü yanımız ne, zayıf yanımız ne, fırsatlarımız neler bunlarla ilgili bir bilgi karmaşası var. Amacımız tüm paydaşlar ve sektör temsilcileri ile eko turizm master planı çerçevesinde bölgede yapılacak yatırımların ve turizm modelinin belirlenmesi" dedi.

Dalyan'da eko turizm merkez ofisi

Dalyan'da belediyenin, vakfın ve ticaret odasının desteği ile eko turizm merkez ofisi açacaklarını belirten Koşargelir, sözlerini şöyle sürdürdü; "Amacımız Dalyan'a gelen misafirlerde eko turizm algısını oluşturmak. Dalış nerede yapılır, bisiklet nerede sürülür, yürüyüş rotaları nerededir. Bu konuda hizmetlere nasıl erişilebilir. Bölgemizdeki bu doğal güzelliklerin bilmesini ve İztuzu, çamur banyosu ekseninden çıkarak, farklı güzelliklerinde ön plana gelmesini istiyoruz." - MUĞLA