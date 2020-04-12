Muğla'da alkollü araç kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye ceza
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Muğla'da alkollü araç kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye ceza

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye, 10 bin 788 lira para cezası verilirken ehliyetine de 6 ay el konuldu.

12.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:36
Muğla'da alkollü araç kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye ceza

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye, 10 bin 788 lira para cezası verilirken ehliyetine de 6 ay el konuldu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama yapan Ortaca Emniyet Müdürülüğü ekipleri, Terzialiler Mahallesi'nde, M.A. (44) idaresindeki 48 GT 935 plakalı aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polis ekiplerinin kovalaması sonucunda yakalandı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kontrolde, alkollü olduğu tespit edilen sürücüye trafik suçlarından 6 bin 772 lira, ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan 866 lira, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinden dolayı da 3 bin 150 lira para cezası verildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan O.A'ya ise sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinden dolayı da 3 bin 150 lira para cezası verildi.

Sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konulurken araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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