Muğla'da alevlerle mücadele gece boyu sürdü
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Muğla'da alevlerle mücadele gece boyu sürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da alevlerle mücadele gece boyu sürdü Muğla'da devam eden orman yangınlarında gece boyunca alevlerle mücadele sürdü.

Muğla'da alevlerle mücadele gece boyu sürdü

MUĞLA - Muğla'da devam eden orman yangınlarında gece boyunca alevlerle mücadele sürdü. Ormandan yükselen alevler ve yıldızlar gökyüzünde birleşti.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Şenyayla Köyü'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın sabah saatlerine kadar devam etti. Yangına orman ekipleri, itfaiye ve köylüler dört bir yandan müdahale etti. Dağlık alanın çok sarp olmasından dolayı yangına karadan müdahale zorlaştı. Ekipler, yangını söndürmek ve ilerlemesini durdurmak için büyük bir mücadele verdi. Çok geniş bir alanda etkili olan yangında çıkan alevler gökyüzündeki yıldızlarla birleşerek geceyi gündüze çevirdi.

"Arazi koşulları bizlere geçit vermiyor"

Söndürme çalışmalarına katılan Özlüce Mahalle Muhtarı Okan Yılmaz, "Şu anda soğutma ve yangını önleme çalışması yapılıyor. Rüzgar çok şiddetli ve ilerliyor. Arazi koşulları çok sarp ve dik. En az 150 metre yukarı tırmandık. Arazi koşulları bizlere geçit vermiyor. Ağaçlar da çok büyük olduğu tepeye doğru ilerliyor. Bu yangın çok büyük. Aydın Bozdoğan'dan geliyor" dedi.

Muğla'da alevlerle mücadele gece boyu sürdü
Muğla'da alevlerle mücadele gece boyu sürdü
Muğla'da alevlerle mücadele gece boyu sürdü
Muğla'da alevlerle mücadele gece boyu sürdü
Muğla'da alevlerle mücadele gece boyu sürdü
Muğla'da alevlerle mücadele gece boyu sürdü
Muğla'da alevlerle mücadele gece boyu sürdü
Muğla'da alevlerle mücadele gece boyu sürdü
Muğla'da alevlerle mücadele gece boyu sürdü
Muğla'da alevlerle mücadele gece boyu sürdü
Muğla'da alevlerle mücadele gece boyu sürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

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