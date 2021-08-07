Muğla'da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı

Muğla'da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı Alevlerin büyüdüğü o anlar 'Timelaps' görüntülerine böyle yansıdı Muğla Milas'ta yangının başladığı ve yayıldığı dakikalar bir doğa fotoğrafçısı tarafından 'Timelaps' yöntemiyle kayda alındı.