Muğla'da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı
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Muğla'da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı Alevlerin büyüdüğü o anlar 'Timelaps' görüntülerine böyle yansıdı Muğla Milas'ta yangının başladığı ve yayıldığı dakikalar bir doğa fotoğrafçısı tarafından 'Timelaps' yöntemiyle kayda alındı.

Muğla'da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı

Alevlerin büyüdüğü o anlar 'Timelaps' görüntülerine böyle yansıdı

MUĞLA - Muğla Milas'ta yangının başladığı ve yayıldığı dakikalar bir doğa fotoğrafçısı tarafından 'Timelaps' yöntemiyle kayda alındı. Alevlerin dakikalar içerisinde büyüdüğü o anlar kameraya an be an yansıdı.

Muğla'da, doğa fotoğrafçısı Selahattin Çelik, Akçakaya Mahallesi'nde yangının başladığı anı ve yayıldığı dakikaları görüntüledi. 'Timelaps' yöntemiyle kaydedilen görüntülerde, yangının 15 dakika içerisinde nasıl yayıldığı görüntülere yansıdı.

Öte yandan görüntülerde, alevlerin büyümesi üzerine mahallenin tahliye edildiği ve ekiplerin yangına müdahale anları da yer aldı.

Muğla'da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı
Muğla'da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı
Muğla'da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı
Muğla'da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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