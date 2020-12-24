Muğla'da AK Parti'den "Erken Kalkanlar" projesi

Muğla'da, AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığınca pazar esnafının önemine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Erken Kalkanlar" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında İlçe Başkanı Eray Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri, saat 05.00'te Perşembe Pazarı'nı ziyaret ederek, esnafa çay ve simit ikram etti, maske dağıttı.

Esnafın tezgah açmasına ve ürünlerini tezgaha taşımasına yardım eden Çiçek, çocuklara da eldiven ve bere hediye etti.

Çiçek ve yöneticiler pazarcılarla sohbet ederek, sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Çiçek, pazar yerlerinin toplum hayatında önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini söyledi.

Pazarcı esnafının üretim ve tedarik zinciri notasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çiçek, özellikle Kovid-19 salgını döneminde hayati ihtiyaçların karşılaması noktasında önemlerinin daha da iyi anlaşıldığını vurguladı.

Çiçek, pazarcıların uzun çalışma saatleri ve sağlıksız çalışma ortamları gibi nedenlerle birtakım problemler yaşadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz de 'Erken Kalkanlar' projesiyle pazar esnafımızın yaşamımızdaki önemini vurgulamak noktasında bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Günün ilk ışıklarında sıcak yatağından kalkarak tezgah açan, üretim ve tedarik zincirini sekteye uğratmayan pazarcı esnafımıza sabah 05.00'te çay ve simit ikramı yaptık ve maske dağıttık. Yaşamlarının kısa bir anını empati kurarak deneyimlemek istedik. Amacımız pazarcı esnafımızın üretim ve tedarik notasında Menteşeliler için önemine dikkat çekerek, toplumsal bir empati iklimi oluşturmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça