Muğla'da AK Parti'den "Erken Kalkanlar" projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muğla'da AK Parti'den "Erken Kalkanlar" projesi

24.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:54
Muğla'da AK Parti'den

Muğla'da, AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığınca pazar esnafının önemine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Erken Kalkanlar" projesi hayata geçirildi.

Muğla'da, AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığınca pazar esnafının önemine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Erken Kalkanlar" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında İlçe Başkanı Eray Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri, saat 05.00'te Perşembe Pazarı'nı ziyaret ederek, esnafa çay ve simit ikram etti, maske dağıttı.

Esnafın tezgah açmasına ve ürünlerini tezgaha taşımasına yardım eden Çiçek, çocuklara da eldiven ve bere hediye etti.

Çiçek ve yöneticiler pazarcılarla sohbet ederek, sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Çiçek, pazar yerlerinin toplum hayatında önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini söyledi.

Pazarcı esnafının üretim ve tedarik zinciri notasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çiçek, özellikle Kovid-19 salgını döneminde hayati ihtiyaçların karşılaması noktasında önemlerinin daha da iyi anlaşıldığını vurguladı.

Çiçek, pazarcıların uzun çalışma saatleri ve sağlıksız çalışma ortamları gibi nedenlerle birtakım problemler yaşadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz de 'Erken Kalkanlar' projesiyle pazar esnafımızın yaşamımızdaki önemini vurgulamak noktasında bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Günün ilk ışıklarında sıcak yatağından kalkarak tezgah açan, üretim ve tedarik zincirini sekteye uğratmayan pazarcı esnafımıza sabah 05.00'te çay ve simit ikramı yaptık ve maske dağıttık. Yaşamlarının kısa bir anını empati kurarak deneyimlemek istedik. Amacımız pazarcı esnafımızın üretim ve tedarik notasında Menteşeliler için önemine dikkat çekerek, toplumsal bir empati iklimi oluşturmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer İsmail Demir Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Serdar Ortaç Oktay Kaynarca Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Samet Aybaba Abdullah Avcı Malcolm Thomas Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Hakem Karar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da AK Parti'den "Erken Kalkanlar" projesi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 15:22:22. #1.15#
title