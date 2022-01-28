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Ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ahşap evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

SEYDİKEMER, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ahşap evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Seydiler Mahallesi'ndeki Mehmet Değirmenci'ye (89) ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin mücadelesiyle güçlükle söndürüldü. Yangında, evde tek başına yaşadığı öğrenilen Değirmenci'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Seydikemer, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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