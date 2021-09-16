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Muğla'da Ahilik Haftası etkinliği

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da Ahilik Haftası etkinliği

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Ahilik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Ahilik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Meslek Yüksekokulu Şahidi Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladı.

Tavlı, temelleri 12. yüzyılda Anadolu topraklarında atılan Ahiliğin, esnaf ve sanatkarlar arasında sevgi, hoşgörü, çalışkanlık, yardımseverlik, dürüstlük anlayışıyla kurulmuş çok köklü bir müessese olduğunu söyledi.

Ahilik teşkilatının bir taraftan meslek mensupları arasında dayanışmayı sağlarken diğer taraftan da toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatının düzenlenmesinde önemli rol oynadığını belirten Tavlı, "Bugün ticari hayatımızda yer alan toplam kalite anlayışı, marka, tüketici haklarının korunması ve işçi işveren ilişkilerinin hakkaniyetli bir şekilde yürütülmesi gibi pek çok konu Ahilik tarafından nizamnamelere en ince detayına kadar kaydedilmiş, meslek mensuplarının uymakla yükümlü olduğu kurallara dönüştürülmüştür." dedi.

Konuşmanın ardından yılın Ahisi seçilen Seydikemer ilçesinden demirci ustası Mustafa Yılmaz'a kaftanı giydirildi. Yılın kalfası seçilen Berat Özkaya ve yılın çırağı Ümit Uçar'a da ödülleri takdim edildi.

Törende liseler arası Ahilik konulu resim yarışmasında birinci olan Zübeyde Hanım Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Özlem Kocabaş, ikinci Şefika Pekin Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Asiye Özyurt ve üçüncü olan Yatağan Şehit Engin Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Erdem Şen'e ödülleri verildi.

Ödül töreninin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz tarafından "Muğla'da Ahilik İzleri" konulu konferans verildi.

Programın ardından Vali Orhan Tavlı, yılın Ahisi Mustafa Yılmaz'ı, yılın kalfası Berat Özkaya'yı ve yılın çırağı Ümit Uçar'ı makamında kabul etti.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muğla'da Ahilik Haftası etkinliği - Haberler
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