Muğla'da ağzına olta iğnesi takılan caretta caretta yaralandı
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Muğla'da ağzına olta iğnesi takılan caretta caretta yaralandı

Muğla'da ağzına olta iğnesi takılan caretta caretta yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ağzına takılan olta iğnesi çıkarılan kaplumbağa denize salınacak.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ağzına takılan olta iğnesi çıkarılan kaplumbağa denize salınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, İztuzu sahiline yumurta bırakan caretta carettanın ağzında misina olduğunu fark etti.

Yapılan kontroller sırasında kaplumbağanın ağzında misinalı olta iğnesi bulan görevliler, yaralı hayvanı DEKAMER'e getirdi. Olta iğnesi başarıyla çıkarılan ve "Polo" ismini verilen kaplumbağanın ultrason çekimlerinde yumurtalıklarının dolu olduğu tespit edildi.

Kaplumbağa, yumurtalarını bırakması için denize salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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