Muğla'da ağıla giren sokak köpekleri 38 küçükbaş hayvanı telef etti

Muğla'da ağıla giren sokak köpeğinin saldırısı sonucu, 38 küçükbaş hayvan telef oldu.

Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Karaçayır mevkisinde Suat Esen'e ait ağıldaki küçükbaş hayvanlara sokak köpekleri saldırdı.

Hayvanlardan 38'i telef oldu.

Olayın üzüntüsünü yaşayan Suat Esen, 60 yıldır hayvancılıkla uğraştığını, ilk defa böyle bir şeyin başına geldiğini söyledi.

Hayvanlarının 15 günde üçüncü kez sokağa bırakılan başıboş köpeklerin saldırısına uğradığını anlatan Esen, "İlk saldırıda 3 gebe hayvanım, ikincisinde 8'i şimdi de 38 hayvanım telef oldu. 15 hayvanım da yaralı." dedi.

Belediye yetkililerinin telef olan hayvanların leşlerini kazdıkları çukura gömdüğünü aktaran Esen, köpekleri yakalamak için bu gece nöbet tutacağını söyledi.

Olay yerinde inceleme yapan Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise üreticinin yanında olduklarını ifade etti.

Öte yandan, Muğla Valisi Orhan Tavlı üreticiye 40 koyun verileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça