Muğla'da ağaçtaki yaralı kuş kurtarıldı
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Muğla'da ağaçtaki yaralı kuş kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Muğla'da ağaçtaki yaralı kuş kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçtaki yaralı kuş, itfaiye ekibince kurtarıldı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçtaki yaralı kuş, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Torba Mahallesi Kaynar mevkisindeki bir ağaçta bulunan kuşun uçamadığını görenler, durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kurdukları merdivenle kuşu, bulunduğu yerden aldı. Ayağının kırıldığı belirlenen kuş, tedavisi için Bodrum Belediyesi Torba Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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