Muğla'da ağaçta mahsur kalan kediyi AKUT kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi AKUT ekiplerince kurtarıldı.

AKUT'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Beldibi Mahallesi'nde ormanlık alanda sahipli bir kedi ağaçta mahsur kaldı. Sahibinin talebi üzerine bölgeye AKUT ekibi yönlendirildi.

Halatlar yardımıyla ağaca çıkan AKUT personeli, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kedi pusetiyle ağaçtan indirilen hayvan sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen