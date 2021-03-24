Muğla'da ağaçta mahsur kalan kediyi AKUT ekibi kurtardı
24.03.2021 23:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:36
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.
Kargı Mahallesi'ndeki palmiye ağacından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine AKUT ekibi geldi.
Merdivenle ağaca çıkan AKUT gönüllüsü, testereyle ağacın dallarını budayarak kediye ulaştı.
Ekiplerin kurtardığı kedi, sokağa salındı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır