Muğla'da ağaçlık alanda yüksek gerilim hattından çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaçlık alanda yüksek gerilim hattından çıkan yangın söndürüldü.
19.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:22
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaçlık alanda yüksek gerilim hattından çıkan yangın söndürüldü.
Menteşe Bölge Trafik Kavşağı yakınlarındaki çam ağaçlarından oluşan alanda, yüksek gerilim hattından kaynaklı yangın çıktı.
Rüzgarın etkili olduğu alanda yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin arazözlerle müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Kaynak: AA