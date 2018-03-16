Muğla'da Adli Tıp Semineri

Dalaman ilçesinde, devlet hastanesinde görevli hekimlere yönelik seminer düzenlendi.

Hastanenin toplantı salonunda düzenlenen seminerde Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görevli adli tabip Dr. Çetin Seçkin eğitim verdi.

Seminerde, hekimlere adli raporlar, ceset muayene işlemleri ve otopsi gibi adli konulara ilişkin bilgi verildi. Seminer soru cevap kısmıyla sona erdi.

Seminer sonrası konuşan Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, etkinliğin her iki kurum adına faydalı geçtiğini, bu tür seminerlerin belirli periyotlarla devam edeceğini söyledi.