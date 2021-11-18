Muğla'da açıklarında lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Muğla'da açıklarında lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'da açıklarında lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da açıklarında lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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