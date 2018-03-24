Muğla'da "Acı Ot Festivali"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Bodrum Acı Ot Festivali" düzenlendi.

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odasının destekleriyle Ortakent-Yahşi Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneğince (OYDER) düzenlenen festivale, çok sayıda üretici katıldı.

Etkinlikte misafirler, yerli üreticilerin topladığı doğal otlar ve yöresel ürünlerin yanı sıra Bodrum'a özgü yöresel tatlarla buluştu. Farklı bölgelerden katılımın da olduğu festivalde, kurulan stantlarda bulunan otların tanıtımı ve satışı yapıldı.

Üreticiler ve usta aşçıların otlardan çeşitli yiyecekler hazırladığı etkinlikte, çocuklar arasında otlardan yemek pişirme yarışması düzenlendi.

Yöresel sanatçıların müzikleri eşliğinde halk oyunu gösterilerinin sunulduğu festivale yoğun ilgi gösterildi.

Ortakent-Yahşi Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) Başkanı Ahmet Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin büyüyerek devam edeceğini söyledi.

Doğal beslenmeyi teşvik etmeye çalıştıklarını aktaran Aras, "Bodrum'un yemek kültürünü gelecek nesillere taşımak ve ülkemize tanıtmayı amaçlıyoruz. Bodrum coğrafyasında yetişen yenilenebilir bitkileri taze olarak sunuyoruz" dedi.

Üretici Şadiye Yılmaz da yöresel kıyafetle katıldığı etkinlikte, 11 farklı ottan hazırladığı yiyeceği ikram etti.

Festival, yarın sona erecek.