Muğla'da aç kalan domuzlar devlet hastanesi bahçesine indi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü devlet hastanesi bahçesinde görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü devlet hastanesi bahçesinde görüntülendi.

Bodrum Devlet Hastanesinin olduğu otoparkta görülen 15'e yakın yaban domuzu sürüsü, çöplerin yakınlarında ve çevresinde yiyecek aradı.

Aralarında yavruların da olduğu yetişkin domuzlar, bir süre kendilerini cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlara bakarak bekledi.

Çevrede bulabildiği gıdaları yiyen domuzlar, daha sonra arazide gözden kayboldu.

Kaynak: AA