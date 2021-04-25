Muğla'da ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine, Muğla'da milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri tepki gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine, Muğla'da milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri tepki gösterdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı'nın açıklamaları yok hükmündedir. İnsan hakları ihlalleri ile dolup taşan tarihleri ve günümüzde de devam eden katliamları ile bize istikamet çizmeye kalkan Batılılar ve onların içimizdeki maşaları #BatınınUtançTarihi'ne bir göz atsınlar. Tarihi incelenecek en son ülke Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise sosyal medya hesabı üzerinden HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi: "Allah muhalefetin bile milli hassasiyetleri olanını versin. Kirli ittifakınızın kirli partisinin soykırım yalanı karşısında sus pus olup, ABD'nin açıklamasına tepki gösterir gibi yapmak da ancak size yakışırdı."

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, paylaşımında, ABD Başkanının kendisini tarihçilerin, mahkemelerin ve yargıçların yerine koyarak yaptığı açıklamaları kınadığını belirtti.

Aras, "Biz bin yıldır bu topraklarda Türk, Kürt, Ermeni, Arap, Rum, Süryani, Müslüman (Sünni, Alevi), Hristiyan, Musevi, Yezidi birlikte yaşıyoruz. Kavga da ederiz, özür dileyip düğün de yaparız. Emperyal burnunuzu sokup ortalığı karıştırmaya çalışmayın, bir olup sizi her zaman olduğu gibi bu topraklardan kovarız." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ise şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı'nın 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde protesto ediyoruz. Şanlı tarihimize leke vurmak isteyen kirli zihniyeti ve yalanlarını kabul etmiyoruz. Tarihinde soykırımların olduğu ABD'nin Başkanı, tarih konusunda konuşacak son kişi bile değildir ve açıklamasının hiçbir değeri bulunmamaktadır. Şanlı tarihimizle her zaman gurur duyacağız."

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki 'soykırım' ifadesi asla kabul edilemez. Dünya tarihi boyunda sayısız devlet kurmuş atalarımızın egemenliğindeki topraklarda, farklı ırklar ve inançlar yüzlerce yıl birlikte yaşamışlardır. Emperyalizmin, daha yüz yıl önce Anadolu'muzu talan ederken ellerine silah verip kışkırttığı, yurtlarından ettiği topluluklara kendini gizleme çabası boşunadır. Soykırımla açıkça tescilli olanların Türkiye'yi bu deyimle anlamları asla hadlerine değildir." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk ise Biden yönetiminin 1915 olaylarına soykırım olarak açıklamasını reddettiklerini ve en sert şekilde kınadıklarını belirtti.

AK Parti Marmaris ilçe Başkanı Ceyhun Gökmen, açıklamasında "Tarihi soykırımlarla dolu, karanlık geçmişe sahip olanların bizim geçmişimizden öğrenecekleri tek şey barış, kardeşlik ve insanlıktır. Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır!" ifadesini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915'te yaşanan olayları soykırım olarak nitelediği, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan suçlayıcı açıklamasını kınıyor ve kabul etmiyoruz. Onlara önce kendi tarihleriyle yüzleşmelerini tavsiye ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır