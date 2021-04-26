Muğla'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi

Muğla'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesi protesto edildi
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

Muğla'da Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri ile Vatan Partili bir grup, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini protesto etti.

Muğla'da Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri ile Vatan Partili bir grup, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini protesto etti.

Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen gruptakiler, "ABD'nin soykırım yalanlarına karşı İncirlik ABD'ye kapatılsın" yazılı pankart ve Türk bayrağı açtı. Burada yapılan basın açıklaması sırasında ise "Soykım yapmadık, vatan savunduk", "Atatürk gençliği görev başında" ve "Soykırım yalanı Amerikan planı" yazılı dövizler taşındı.

Grup adına basın açıklaması yapan TGB Muğla İl Başkanı Ali Özgür, Biden'ın açıklamasının yok hükmünde olduğunu söyledi.

1915 yılı olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları emperyalist bir yalan olduğunu, hukuken hiçbir geçerlilik taşımadığı gibi hiçbir tarihsel dayanağının da bulunmadığını ifade eden Özgür şöyle konuştu:

"24 Nisan sözde Ermeni soykırımının değil emperyalistlerin Çanakkale'de vatanımıza saldırışlarının yıl dönümüdür. 24 Nisan üzerimize silahlarını sürenlerin, yalanlarını da sürdükleri gündür. Yalanlarını da namlularını da başlarına geçirecek güçteyiz. Çünkü haklı olan taraftayız. Amerika'nın sözde soykırım kararı alması yok hükmündedir. Korkmuyoruz. Arkamızda büyük mücadeleler ve kapı gibi mahkeme kararları var. Soykırım hukuki bir tanımdır. Ancak mahkeme kararlarıyla hükme bağlanabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
'Soykırım' açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
"Soykırım" açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir
Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Özcan Deniz Kaan Yıldırım
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muğla'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:23:38. #1.14#

title