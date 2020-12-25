Muğla'da AB hibe programı için protokol imzalandı
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Muğla'da AB hibe programı için protokol imzalandı

25.12.2020 20:41 | Son Güncelleme: 25.12.2020 20:44
Muğla'da AB hibe programı için protokol imzalandı

Fethiye Belediyesinin, Avrupa Birliği (AB) hibe programına başvuruda bulunacağı bildirildi.

Fethiye Belediyesinin, Avrupa Birliği (AB) hibe programına başvuruda bulunacağı bildirildi.

AB hibe projesine imzayı atan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, AB'nin açtığı başlıklarda 6 milyon 800 bin avroluk hibe programı olduğunu bildirdi.

Hibe programında her belediye projesi için 150 bin avro hibe ayrıldığına dikkati çeken Karaca, "149 bin 500 avroluk proje hazırlıyoruz. Proje ortaklarımız Fethiye Otelciler Birliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile bu projeyi hazırlayıp, harekete geçirmek istiyoruz. Projede, turizm sektörüyle yapacağımız çalıştaylar ve eğitim ön planda olacak." ifadesini kullandı.

Fethiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve TUROFED Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uysal ise turizmin sürdürülebilirliği açısından çok önemli bir proje olduğunu anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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