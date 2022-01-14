Muğla'da 943 litre 'sahte içki' ele geçirildi - Haberler
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Muğla'da 943 litre 'sahte içki' ele geçirildi

Muğla'da 943 litre 'sahte içki' ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 943 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 943 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Datça ilçesinin Emecik Mahallesi'nde yaşayan M.Ö. ve M.S.'nin evlerinde satışa sunulmak üzere sahte içki üretimi yaptıkları bilgisine ulaştı. Şüphelilerin evlerine, dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, cam şişe ve plastik bidonların içerisinde toplam 943 litre şarap, votka, rakı, likör, viski, 3 litre tatlandırıcı aroma, 1 hassas terazi, 1 alkol metre ölçer, 8 bin 400 adet boş makaron ve sigara sarma makinesi ele geçirildi. M.Ö. ve M.S., gözaltına alındı. İki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Muğla'da 943 litre 'sahte içki' ele geçirildi

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Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

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