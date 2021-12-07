Muğla'da 91 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Muğla'da 91 şişe kaçak içki ele geçirildi

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da 91 şişe kaçak içki ele geçirildi

İstanbul'dan yılbaşı öncesi tırla Muğla'nın Dalaman ilçesine getirilen 91 şişe kaçak içki, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

MUĞLA (AA) - İstanbul'dan yılbaşı öncesi tırla Muğla'nın Dalaman ilçesine getirilen 91 şişe kaçak içki, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu S.G'nin İstanbul'dan tırla Dalaman ilçesine kaçak içki getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tırı takibe alan ekipler düzenlenen operasyonda 91 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'da 91 şişe kaçak içki ele geçirildi

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