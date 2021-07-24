Muğla'da 90 ve 81 yaşlarındaki çift evlerinde ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.

Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi'nde ikamet eden Celal (90) ve Zeynep Soğancı (81) çiftinden haber alamayan komşuları ile yakınları, kontrol amacıyla kapıyı açarak eve girdi.

Celal Soğancı tuvaletin önünde, eşi Zeynep Soğancı da salonda hareketsiz halde bulundu.

Çağrılan sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Soğancı çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız