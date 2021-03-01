Muğla'da 86 bin 146 dekar arazi sulanarak 123 milyon zirai gelir artışı sağlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Muğla'da 86 bin 146 dekar arazinin sulanarak 123 milyon zirai gelir artışı sağlandığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, modern sulamayla tarımda yaşanan verim artışları ve üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinin doğrudan ve dolaylı yükselmesini sağladığını belirtti.

Muğla'nın turizmin önemli noktalarından biri olmasının yanı sıra iklimi ve bereketli topraklarıyla da eşsiz güzelliklere sahip olduğunu belirten Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak son yıllarda yapılan sulama yatırımlarıyla Muğlalı çiftçilerin su ihtiyacını temin ederek, yıl içerisinde birden çok ürün ekilmesine imkan sağladıklarını ifade etti.

Muğla'ya son 18 yılda 7 baraj ve 3 gölet inşa edilerek 17 sulama tesisinin tamamlandığını bildiren Yıldız, açıklamasında şunları kaydetti:

"Muğla'da 86 bin 146 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilerimize yıllık 123 milyon lira zirai gelir artışı sağlanmıştır. Devlet Su İşleri olarak her yıl artarak devam eden yatırımlarımız ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

Yıldız, yürütülen çalışmalar kapsamında Muğla'ya bir yeni gölet daha kazandırdıklarını kaydederek, Milas ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesinde yapım çalışmaları tamamlanan Çukurköy Hayvan İçme suyu Göleti ile de bölgede yapılan hayvancılık ve arıcılığın arttırılarak kırsal kalkınmaya destek sağlandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç