Muğla'da 82 düzensiz göçmen yakalandı

22.10.2019 09:42

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, devriye görevi sırasında Bodrum açıklarında bir tekne ve botu durdurdu. Aramada, Filistin, Suriye, Irak, Güney Afrika, Pakistan ve Mısır uyruklu 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: AA