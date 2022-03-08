Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşle kutlandı - Haberler

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Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşle kutlandı

AA - Sabri Kesen - Kültür Sanat
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Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşle kutlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yağmur altında düzenlenen yürüyüşle kutlandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yağmur altında düzenlenen yürüyüşle kutlandı.

Marmaris Kadın Platformu'nun organize ettiği yürüyüşte bir araya gelen kadınlar, Atatürk Caddesi'nden meydana kadar yürüdü.

Kadın haklarına dikkati çeken dövizler taşıyan grup, yürüyüş esnasında müzikle eğlendi, zeybek oynadı.

Yağmur altında yapılan yürüyüşte, Marmaris Kadın Kooperatifi (MAKKO) Halk Oyunları Grubu gösteri sundu.

Öte yandan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Saman İskelesi'nde açılan Üreten Kadınlar Pazarında kadınların evlerinde ürettiği yiyecekler, yöresel ürünler satışa sunuldu.

Pazarı ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da alışveriş yaparak, stant açan ve pazarı dolaşan kadınların gününü kutladı.

Marmaris Oda Orkestrası da Armutalan Atatürk Kültür Merkezi'nde "Dünya kadınlar Günü" konseri verecek.

AA / Sabri Kesen - Kültür Sanat

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