Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde, 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 8 düzensiz göçmeni, Datça açıklarında yakalayarak limana getirdi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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