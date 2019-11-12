Muğla'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 78 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 78 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine Yalıkavak açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan iki lastik botu durdurdu.
Lastik botta Filistin, Suriye, Irak, Mısır, ve Somali uyruklu 78 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.