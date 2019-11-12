Muğla'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 78 düzensiz göçmen yakalandı.

12.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:32
Muğla'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

'nın ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine Yalıkavak açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan iki lastik botu durdurdu.

Lastik botta Filistin, Suriye, Irak, Mısır, ve Somali uyruklu 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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