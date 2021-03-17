Muğla'da 7 yaşındaki çocuğun midesinden 11 mıknatıs çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla'da 7 yaşındaki çocuğun midesinden 11 mıknatıs çıktı

17.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:24
Muğla'da 7 yaşındaki çocuğun midesinden 11 mıknatıs çıktı

Muğla'da bir çocuğun midesinden çıkan mıknatıslar doktorları şaşırttı.

Muğla'da bir çocuğun midesinden çıkan mıknatıslar doktorları şaşırttı.

Karın ağrısı şikayetiyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 7 yaşındaki U.K'nın kontrollerinde midesinde mıknatıs olduğu belirlendi.

Yaklaşık iki saat süren operasyonla çocuğun midesindeki 11 mıknatıs çıkarıldı.

Ekibiyle operasyonu gerçekleştiren hastanenin Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, bazı çocuklarda bu durumun ölümlere kadar giden sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Bazen küçük şeyler çocukların dikkatini çekebiliyor. Hastamızda mıknatısların midede yer değiştirmemesi, ameliyat kararı vermemizde etkili oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Hande Erçel Hakan Taşıyan Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Fırat Aydınus Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da 7 yaşındaki çocuğun midesinden 11 mıknatıs çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 16:25:51. #1.15#
title