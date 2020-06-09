Muğla'da 7 kişinin yaralandığı kavgaya 3 tutuklama MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 aile arasında çıkan ve 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

MUĞLA 'nın Bodrum ilçesinde, 2 aile arasında çıkan ve 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Bodrum'un kırsal Gölbaşı Mahallesi'nde, geçen 3 Haziran günü, aralarında hayvan otlatma ve arazi meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Toprak B. bıçakla, Mehmet Ali A., Kenan T., Osman B., Rıza D., Irmak B. ve Hasan B. ise aldıkları darbelerle yaralandı. Taraflara ait araçlar da zarar gördü.İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, çeşitli hastanelere götürülerek tedavi edildi. Tedavilerinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler Kenan T., Osman B. ve Hasan B. sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

- Muğla

Kaynak: DHA