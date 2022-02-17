Muğla'da 7 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
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Muğla'da 7 FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da 7 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "FETÖ üyeliği" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Ç, İ.E, M.K, Y.S, T.G. M.K, ve F.G'nin kentte olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler şüphelileri gözaltına aldı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Dalaman, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

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