Muğla'da 7 dolandırıcılık zanlısı tutuklandı Muğla'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, asker, savcı ve hakim olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Muğla'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, asker, savcı ve hakim olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede telefonla dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Telefonda kendilerini polis, asker, savcı ve hakim olarak tanıtıp, başkaları adına düzenlenmiş banka kartlarına para transferi yaptırdıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri belirlenince ekipler harekete geçti. Dere Mahallesi'ndeki adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde, çok sayıda telefon, sim kart, tablet, bilgisayar, banka kartları ve dolandırıcılıkta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen zanlılardan biri savcılıktan salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 9 zanlıdan 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA