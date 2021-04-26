Muğla'da 688 kaçak yapı yıkıldı, 201 yapı için çalışma başlatıldı
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Muğla'da 688 kaçak yapı yıkıldı, 201 yapı için çalışma başlatıldı

Muğla'da 688 kaçak yapı yıkıldı, 201 yapı için çalışma başlatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca Muğla'da 688 kaçak yapı yıkılırken, 201 kaçak yapının yıkımı için de çalışma başlatıldı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca Muğla'da 688 kaçak yapı yıkılırken, 201 kaçak yapının yıkımı için de çalışma başlatıldı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakan Murat Kurum'un doğal yapıya zarar veren kaçakların hepsinin kaldırılacağını açıklamasının ardından turizmin önde gelen merkezlerinden Muğla'da yıkım çalışmaları sürdürülüyor. Buna göre, Muğla'da bugün itibarıyla 636'sı korunan alanlarda olmak üzere toplam 2 bin 938 yapı kayıt belgesi iptal edildi. Bakanlık koordinasyonunda Bodrum'da şu ana kadar 454 kaçak yapının yıkımı tamamlandı. En çok kaçak yapının yıkıldığı Bodrum'da ruhsata aykırı inşa edilen kıyı yapıları da kaldırıldı.

Bodrum'un ardından kaçak olduğu tespit edilen; Ortaca'da 50, Milas'ta 44, Menteşe'de 65, Marmaris'te 35, Datça'da 27, Dalaman'da 4 ve Fethiye'de 1 villa ile 1 istinat duvarı da dahil 9 kaçak yapı yıkıldı. Turizmin ve doğal güzelliklerin merkezi olan Muğla'da şu ana kadar toplam 688 kaçak yapı yıkıldı.Öte yandan yıkılan 688 kaçak yapının ardından Marmaris'te 88, Köyceğiz'de 50, Milas'ta 32, Datça'da 24 ve Fethiye'de 7 olmak üzere toplam 201 kaçak yapı için yıkım çalışması başlatıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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