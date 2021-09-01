Muğla'da 63 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 63 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 63 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 63 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 63 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarındaki teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Teknedeki 63 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da 63 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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