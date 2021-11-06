Muğla'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
MİLAS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O'nun ilçede olduğunu tespit etti.
Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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