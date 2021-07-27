Muğla'da 56 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde yasa dışı yollardan yut dışına geçmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde yasa dışı yollardan yut dışına geçmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.
Dişibilmez Burnu mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu belirlenen 56 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır