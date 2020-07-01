Muğla'da 54 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Karagözler Mahallesi Tersane mevkisindeki ormanlık alanda yürüyüş yapan kişi, ağaçların arasında yabancı uyruklu bir grubun olduğunu fark ederek durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkma hazırlığında oldukları belirlenen Pakistan uyruklu 54 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen düzensiz göçmenlerin daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA