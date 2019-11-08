Muğla'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

08.11.2019 19:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:48
Muğla'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

'nın ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince, Yalıçiftlik ve Görecek Adası açıklarında, lastik bot ve fiber teknede düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Durdurulan tekne ve botta, Filistin, Yemen, Suriye ve Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Turgutreis Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et