Muğla'da 51 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 51 düzensiz göçmen yakalandı.

13.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:28
Muğla'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, devriye sırasında Görecek Adası ve Karaada açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan dört lastik botu durdurdu.

Botlarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu, Güney Afrika, Afganistan, Pakistan, Kongo, Gabon, Filistin ve Suriye uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum Limanı'na götürülen düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: AA
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